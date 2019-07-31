Экономика

В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиляAutoNews вчера в 05:58

Пробег в 5388 км в год, в пределах которого выгоднее пересесть на такси, оказался самым большим среди крупнейших стран. При этом средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год, а стоимость поездки — в среднем около 130 руб. в целом по России и около 350 руб. в Москве.
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с чего всё началось

Время брать такси до булочной

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.
Коммерсантъ30 июля в 18:01

Подробнее о событии

Такси или свой автомобиль: что выгоднее в Москве?

Телеканал 360°вчера в 09:48

Нижегородское такси: «Набьются в одну машину и едут дешевле, чем в трамвае»

REGNUMвчера в 10:55

Эксперты сравнили стоимость такси и личного автомобиля в России

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РБКвчера в 03:34

Россияне обогнали американцев по ценам на такси

URA.Ru30 июля в 22:58
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Армия и оружие

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"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
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Экономика

Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Напомним, ввести ипотечные каникулы предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Обновлено вчера в 03:35
Общество

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Общество

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В общем случае требования действуют только пять лет, после чего автоматически отменяются, если не были актуализированы.
Обновлено в 02:10
Политика

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири

Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Наука

Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
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В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Политика

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Обновлено в 00:20
Политика

Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
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Политика

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Американский сенат поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН.
Обновлено вчера в 18:36
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Минобороны России испытало интернет для военных

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Крупнейшие лесные пожары бушуют на Аляске

Крупнейшие лесные пожары площадью около 2 млн акров (около 800 тыс. гектаров) зафиксированы на Аляске, 31 июля передает The Washington Post.
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Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
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Футбол

«Бавария» сделала «Ман Сити» официальное предложение о трансфере Сане

Мюнхенцы сделали «горожанам» первое официальное предложение по 23-летнему игроку сборной Германии, а самому Сане назвали условия личного контракта.
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Общество

Названа лучшая «Русская» колбаса

На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
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Экономика

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Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
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Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
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Руководство Шри-Ланки решило сделать бесплатными туристические визы гражданам пятидесяти стран, включая Россию.
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Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
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В России аномальная погода пройдет лишь к осени

Аномальная погода - жара и пожары в одних регионах и вызывающий наводнения дождь в других - закончится через месяц, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
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