Экономика

В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиляAutoNews вчера в 05:58

Пробег в 5388 км в год, в пределах которого выгоднее пересесть на такси, оказался самым большим среди крупнейших стран. При этом средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год, а стоимость поездки — в среднем около 130 руб. в целом по России и около 350 руб. в Москве.
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с чего всё началось

Время брать такси до булочной

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.
Коммерсантъ30 июля в 18:01

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Автоэксперты: На такси ящик рассады на дачу не повезешь!

Национальная служба новостейвчера в 12:30

Такси или свой автомобиль: что выгоднее в Москве?

Телеканал 360°вчера в 09:48

Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России

РБКвчера в 03:34

Эксперты сравнили стоимость такси и личного автомобиля в России

RT на русскомвчера в 04:56

Эксперты подсчитали, что такси для россиян выгоднее личного автомобиля

Коммерсантъвчера в 04:48

Эксперты выяснили, что такси для россиян выгоднее личного авто

РИА Новостивчера в 05:05

Россияне обогнали американцев по ценам на такси

URA.Ru30 июля в 22:58
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Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
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Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
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По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек

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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Авто

Acura опубликовала тизер Type S Concept

Acura решила возродить свой спортивный суббренд Type S и анонсировала это будущей премьерой Type S Concept.
Обновлено в 06:27
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США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
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Армия и оружие

США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что инструкторы США в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат.
Обновлено в 07:09
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada

Обновлено в 06:15
Политика

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Обновлено в 06:11
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»

В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
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На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Американский истребитель F-18 разбился в Долине Смерти

Палубный истребитель-бомбардировщик F-18 потерпел крушение в каньоне «Звездных войн» в западной части национального парка Долина Смерти.
Обновлено в 06:09
Общество

В Финляндии начали штрафовать за езду на самокате

Обновлено в 01:37
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Космос

В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО

Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено 30 июля в 21:47
Политика

Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов в Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Общество

Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров

«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 05:19
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Впервые за два года в России зафиксирована дефляция

В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка

В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
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