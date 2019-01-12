Экономика

В России спрогнозировали рост цен на продукты
ФАН
11 января в 21:10

По словам директора Ассоциации Дмитрия Вострикова, увеличение ставки НДС отразится на стоимости сырья, оборудования, упаковки продуктов, а также на их отпускных ценах.
ФАН11 января в 21:10
с чего всё началось

«Руспродсоюз» спрогнозировал рост цен на продукты в первом квартале года

Основная ставка НДС в России с первого января 2019 года выросла с 18% до 20%. По словам Вострикова, повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки.
РИА Новости11 января в 19:35

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