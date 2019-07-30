В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

По информации издания, речь идет в основном об огурцах и помидорах. Так, если в прошлом году в российских теплицах вырастили более 1 млн тонн овощей, установив рекорд за последние 10 лет, то в этом году ожидается 1,4 млн тонн урожая.

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