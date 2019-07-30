Экономика
Минсельхоз: В России ожидается рекордный урожай овощейХакасия-Информ вчера в 21:43
Общий урожай тепличных овощных культур в России прогнозируется на уровне в 1,4 миллиона тонн, что станет новым рекордом для страны. Кроме того, велик будет и общий сбор для овощей открытого грунта — порядка 5,1 миллиона тонн.
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с чего всё началось
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.Известиявчера в 17:01
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