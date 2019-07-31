Экономика
В России спрогнозировали рекордный урожай тепличных овощейБИЗНЕС Online 04:49
По информации издания, речь идет в основном об огурцах и помидорах. Так, если в прошлом году в российских теплицах вырастили более 1 млн тонн овощей, установив рекорд за последние 10 лет, то в этом году ожидается 1,4 млн тонн урожая.
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с чего всё началось
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.Известиявчера в 17:01
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