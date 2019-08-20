Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

с чего всё началось

В России спрогнозировали падение оптовых цен на свинину. К концу года мясо может подешеветь на 10%. Ситуацию прокомментировали в Национальном союзе свиноводов.

В России спрогнозировали падение цен на свинину

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