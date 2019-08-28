Армия и оружие
REGNUMВ России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры. Об этом рассказал директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов в интервью корпоративному журналу.
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с чего всё началось
В России разрабатывают принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.РИА Новостивчера в 21:02
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Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за два летних месяца - июль и август.
Газета.Ru 03:13
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Единоборства
Тренер Хабиба поделился мнением о возможных стычках после боя с Порье
Газета.Ru вчера в 13:19
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Общество
Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»
Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Технологии
Telegram планирует выпустить криптовалюту в ближайшие месяцы
Компания Telegram сообщила инвесторам, что она собирается запустить свою криптовалюту Gram «в течение следующих двух месяцев».
REGNUM 01:10
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Общество
Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока
Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Экономика
Госзаказчиков обяжут покупать российские товары
В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.
Lenta.ru 01:46
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 26 августа в 06:53
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Технологии
РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»
«Российские железные дороги» впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека.
Известия 03:22
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе выйдет в ограниченный прокат
Премьера «Ирландца» в стрим-сервисе Netflix запланирована на 27 ноября.
Культуромания 03:21
Авто
Определен средний возраст автовладельцев в РФ
Волга-Медиа вчера в 23:10
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50