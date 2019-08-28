В России разрабатывают принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.

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Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры. Об этом рассказал директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов в интервью корпоративному журналу.

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