Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России создают принципиально новый вертолёт

Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры. Об этом рассказал директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов в интервью корпоративному журналу.
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с чего всё началось

В России создадут «принципиально новый» вертолет

В России разрабатывают принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.
РИА Новостивчера в 21:02

Подробнее о событии

Принципиально новый вертолет появится в России

URA.Ruвчера в 22:15

Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

Известия00:52

В России создадут «принципиально новый» вертолет

РИА Новостивчера в 21:02

В России разрабатывают «принципиально новый вертолет»

РЕН ТВвчера в 21:39

Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России

News.ruвчера в 21:34

В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля

RT на русскомвчера в 21:23

В России создадут вертолёт из лучших разработок российских инженеров

Life.ruвчера в 22:07
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Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн

Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика

Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Происшествия

В отношении Михаила Абызова возбудили новое дело

Российские СМИ сообщают, что в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое дело, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 06:53
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Хоккей

«Куньлунь» подписал контракты с пятью хоккеистами

Sports.ru 04:27
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия

Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

ТАСС 04:53
Армия и оружие

Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X

Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
Секрет фирмы 02:17
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Технологии

Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ

Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra вчера в 08:46
Происшествия

На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом

В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Футбол

Понсе признался, что намеренно не стал избегать столкновения с Шуниным

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе объяснил, почему не стал избегать столкновения с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным, за которое получил дисквалификацию на три матча.
Матч ТВ 04:57
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Наука

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Армия и оружие

Американцы объяснили, почему война в космосе будет скучной и нелепой

На самом деле, в некоторых случаях военные действия потребуют совсем немногим больше, чем обыкновенный толчок.
Ferra 03:43
Кино

Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна

Игромания.ру вчера в 19:00
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе

Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 11:17
Футбол

ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»

В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
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