Экономика
В России создан банк для РоскосмосаREGNUM 01:52
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Экономика
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить Часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) хочет заморозить на три года переводы пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Политика
Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в Госдуме
Полностью запретить в России полиэтиленовые пакеты предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено вчера в 15:38
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Наука
Девиантные могилы корсиканского некрополя
На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено 10 апреля в 11:03
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес прокомментировала слухи об измене Алекса Родригеса
Дженнифер Лопес устала игнорировать слухи об изменах Алекса Родригеса, которые появились сразу же после того, как пара объявила о помолвке.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свою дочь после реабилитации
Любовь Успенская улетела с дочерью, перенесшей осенью несколько операций, в отпуск.
Обновлено в 02:00
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Политика
Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы
Совокупные взносы Грузии и Украины не помогут преодолеть финансовый кризис, грозящий Совету Европы в связи с выходом из него России.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.
Обновлено в 00:18
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Политика
Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова
Руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов отправлен в отставку.
Обновлено в 03:01
Технологии
AliExpress планирует продавать в РФ лекарства
Продажи лекарств могут осуществляться в партнерстве с крупными аптечными сетями, которые будут использовать свою логистику и точки выдачи, цитирует «КоммерсантЪ» директора по развитию Tmall в России Дмитрия Селихова.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Кировский депутат задержан по обвинению в хищении 37 миллионов рублей
Задержан находившийся в бегах депутат Кировской гордумы Дмитрий Никулин, обвиняемый в хищении 37 миллионов рублей.
Обновлено в 03:41
Политика
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37