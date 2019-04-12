Экономика

В России создан банк для РоскосмосаREGNUM 01:52

Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
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Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк

РБК03:59

Рогозин утвердил создание Роскосмосбанка

Коммерсантъ03:45

В России создан банк для Роскосмоса

REGNUM01:52

В России появится космический банк

Lenta.ru02:21

Рогозин создал специальный банк для Роскосмоса

URA.Ru01:35

Рогозин утвердил создание Роскосмосбанка

ТАСС01:02

Гендиректор Роскосмоса утвердил создание Роскосмосбанка

Комсомольская правда03:42
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Экономика

Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру

Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Экономика

Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить

Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить Часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) хочет заморозить на три года переводы пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку

Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Политика

Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в Госдуме

Полностью запретить в России полиэтиленовые пакеты предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено вчера в 15:38
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Обновлено вчера в 13:23
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал российские самолеты «гениальными»

Обновлено в 00:14
Экономика

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Общество

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Наука

Девиантные могилы корсиканского некрополя

На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено 10 апреля в 11:03
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес прокомментировала слухи об измене Алекса Родригеса

Дженнифер Лопес устала игнорировать слухи об изменах Алекса Родригеса, которые появились сразу же после того, как пара объявила о помолвке.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала свою дочь после реабилитации

Любовь Успенская улетела с дочерью, перенесшей осенью несколько операций, в отпуск.
Обновлено в 02:00
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Политика

Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

Совокупные взносы Грузии и Украины не помогут преодолеть финансовый кризис, грозящий Совету Европы в связи с выходом из него России.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.
Обновлено в 00:18
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Политика

Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова

Руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов отправлен в отставку.
Обновлено в 03:01
Технологии

AliExpress планирует продавать в РФ лекарства

Продажи лекарств могут осуществляться в партнерстве с крупными аптечными сетями, которые будут использовать свою логистику и точки выдачи, цитирует «КоммерсантЪ» директора по развитию Tmall в России Дмитрия Селихова.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак

Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Кировский депутат задержан по обвинению в хищении 37 миллионов рублей

Задержан находившийся в бегах депутат Кировской гордумы Дмитрий Никулин, обвиняемый в хищении 37 миллионов рублей.
Обновлено в 03:41
Политика

Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа

Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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