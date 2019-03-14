Спорт
В России создали замену мельдониюВзгляд.ру 02:11
Разработанная в России биологически активная добавка (БАД) с аминокислотами и минералами стала для спортсменов заменой препарата мельдоний, сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
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Биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы, стала для спортсменов заменой препарата мельдоний, сообщил РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.РИА Новостивчера в 21:09
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Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.
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В центре Киева обнаружено тело сотрудника администрации президента Украины.
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Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку
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Экономика
Медведев рассудит спор министров по ценам на удобрения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил пригласить производителей удобрений, чтобы выяснить ситуацию ценами на продукцию.
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Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России
Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
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FT: часть «Северного потока-2» выделят в отдельную компанию
Группа по строительству трубопровода «Северный поток-2», создающегося для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км в отдельную компанию, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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Политика
МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России
Как подчеркнули в российском ведомстве, перечисленное демонстрирует, что «Вашингтон использует всевозможные предлоги для оправдания своих активных попыток ослабить влияние России на мировой арене», а также переориентировать другие страны на сотрудничество с Вашингтоном.
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Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
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В России начали продавать билеты в новый плацкартный вагон
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Намерение США испытать ракеты, запрещенные ранее Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), — логическое развитие ситуации после слома Договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Обновлено в 06:00
Общество
Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут в 2020 году
Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут уже в 2020 году.
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Жители Крыма в подавляющем большинстве хорошо относятся к президенту России Владимиру Путину и его работе.
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Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
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Сегодня, 14 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о культивировании наркосодержащих растений, сообщает ИА REGNUM.
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