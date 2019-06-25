Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действияRT на русском вчера в 22:04

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
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с чего всё началось

На поле боли: создан анальгетик быстрого действия

В России разработали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея. Действующим веществом служит лоперамид, молекулы которого проявляют особую активность с помощью новых средств доставки –– частиц карбоната кальция.
Известиявчера в 17:01

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На поле боли: создан анальгетик быстрого действия

Известиявчера в 17:01

Российские ученые создали новый анальгетик быстрого действия

Телеканал 360°00:44

В России придумали способ снимать боль лекарством от поноса

Lenta.ruвчера в 21:27

В России создали новый анальгетик быстрого действия

RT на русскомвчера в 22:04

Российские медики разработали новый быстродействующий анальгетик

МИР 2400:12

Анальгетик от диареи в виде спрея создали в России

News.ru00:24

В России создали анальгетик на основе средства против диареи

ФедералПрессвчера в 22:58
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:52, Вашингтон
Здоровье

Кондитерские изделия и сыры получат новую маркировку

Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор».
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Порошенко призвал переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье

От смерти спасли ревизоры сотни жителей края: изъято зараженное мясо

Специалисты Россельхознадзора проверили в лаборатории пробы свинины, ввезенной в Красноярский край из Республики Алтай.
Обновлено вчера в 22:59
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Здоровье

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Общество

Столичные велосипедисты совершили около 2 млн поездок за два месяца

Пользователи столичного велопроката совершили около 2 млн поездок на городских велосипедах за последние два месяца.
Обновлено в 00:42
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено вчера в 20:41
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Критически толстая женщина продумала свои похороны и продолжила есть

Обновлено вчера в 23:53
Культура

Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев

Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

МИД Ирана: новые санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии»

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые против верховного лидера республики алятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».
Обновлено в 00:30
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие

Концерн «Калашников» представил свой беспилотник-камикадзе

Концерн "Калашников" представил свою новую разработку - барражирующий беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет".
Обновлено вчера в 18:31
Хоккей

Шестеркин, Рыков и Кравцов приедут в тренировочный лагерь «Рейнджерс»

Вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов примут участие в летнем лагере «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 09:57
Футбол

ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»

Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Культура

Вилле Хаапасало снимает цикл программ о Татарстане

Известный финский актер и режиссер Вилле Хаапасало начал в Татарстане съёмки цикла из 10 программ, которые расскажут европейскому зрителю о республике, ее традициях, самых красивых местах и о людях.
Обновлено вчера в 11:15
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
ЖКХ

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Общество

В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей

В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика

Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года

Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
Обновлено вчера в 15:10
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