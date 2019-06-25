Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действияRT на русском вчера в 22:04

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
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с чего всё началось

На поле боли: создан анальгетик быстрого действия

В России разработали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея. Действующим веществом служит лоперамид, молекулы которого проявляют особую активность с помощью новых средств доставки –– частиц карбоната кальция.
Известиявчера в 17:01

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На поле боли: создан анальгетик быстрого действия

Известиявчера в 17:01

В России создали анальгетик на основе средства против диареи

ФедералПрессвчера в 22:58

Анальгетик быстрого действия в виде спрея создали в России

News.ru00:24

В России создали новый анальгетик быстрого действия

RT на русскомвчера в 22:04

Российские медики разработали новый быстродействующий анальгетик

МИР 2400:12

В России придумали способ снимать боль лекарством от поноса

Lenta.ruвчера в 21:27

Российские ученые создали новый анальгетик быстрого действия

Телеканал 360°00:44
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Происшествия

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Политика

Пахомов уже в Страсбурге

Российская делегация уже прибыла в Страсбург.
Обновлено в 00:09
Театры

Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:09
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Британец установил мировой рекорд скорости на 1000-сильном тракторе

Максимальная скорость трактора, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 140,4 км/ч.
Обновлено в 04:14
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приближении самых жарких дней лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Российской газете» о том, когда в средней полосе Российской Федерации наступят самые жаркие дни лета-2019.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Таллине впервые осквернили еврейское кладбище

Акт вандализма совершен на еврейском кладбище в районе Рахумяэ в Таллине.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году

Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Челябинской области девять человек пострадали в ДТП

На 1568 километре дороги Москва-Челябинск под Ашой столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадали девять человек.
Обновлено в 02:47
Космос

«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»

Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Экономика

Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов

Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Футбол

Влашич рассказал о своей травме

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено вчера в 12:11
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон

Инсайдер сообщил, чем любит заниматься Кейт Миддлтон в свободное от деловых встреч время.
Обновлено вчера в 21:00
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