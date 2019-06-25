Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действияRT на русском вчера в 22:04

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
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На поле боли: создан анальгетик быстрого действия

В России разработали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея. Действующим веществом служит лоперамид, молекулы которого проявляют особую активность с помощью новых средств доставки –– частиц карбоната кальция.
Известиявчера в 17:01

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На поле боли: создан анальгетик быстрого действия

Известиявчера в 17:01

В России создано новое быстрое обезболивающее

Хакасия-Информ00:15

В России придумали способ снимать боль лекарством от поноса

Lenta.ruвчера в 21:27

В России создали новый анальгетик быстрого действия

RT на русскомвчера в 22:04

В России создали новый анальгетик для экстремальных ситуаций

Алтапресс00:05

Российские медики разработали новый быстродействующий анальгетик

МИР 2400:12

В России создали анальгетик на основе средства против диареи

ФедералПрессвчера в 22:58
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Политика

Зеленский может не попасть на саммит G20

МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).
Обновлено вчера в 13:02
Спорт

Российские стрелки Черноусов и Ломова выиграли золото Европейских игр

Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

Путин продлил продовольственное эмбарго на год

Путин продлил продовольственное эмбарго на год Продовольственное эмбарго в России продлено до конца 2020 года.
Обновлено вчера в 07:50
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Свисающая с моста под Ярославлем арматура повредила 16 машин

Арматура, свисающая с моста в Ярославской области, повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Обновлено вчера в 23:11
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж

Абызов и Григорьева общались друг с другом с помощью жестов, так как в зале суда до начала заседания был отключен микрофон.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол

Бузова предложила Глушакову работу

Обновлено вчера в 23:01
Кино

Чернышов назвал Харитонова добрым и талантливым человеком

Как отметил Чернышов, Харитонов был позитивным и никогда не вступал в конфликты.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным

Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер

Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи

В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено вчера в 09:53
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Политика

Трамп рассказал, что может начать войну с Ираном без конгресса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он обладает достаточными полномочиями для начала военных действий в отношении Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал, как дочь готовит ему пирог

Актер поделился свежим видео с подросшей малышкой Известный актер театра и кино Сергей Безруков является счастливым отцом семейства — от брака с режиссером Анной Матисон у него родилось двое детей: в 2016 году на свет появилась дочь Маша, а в конце 2018-го — сын Степан.
Обновлено вчера в 09:31
Наука

Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад

Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Кино

Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».
Обновлено в 00:04
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

Обновлено вчера в 11:49
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