В России создали новый анальгетик быстрого действияRT на русском вчера в 22:04

В России разработали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея. Действующим веществом служит лоперамид, молекулы которого проявляют особую активность с помощью новых средств доставки –– частиц карбоната кальция.

с чего всё началось

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.

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