Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действияRT на русском вчера в 22:04
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
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с чего всё началось
В России разработали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея. Действующим веществом служит лоперамид, молекулы которого проявляют особую активность с помощью новых средств доставки –– частиц карбоната кальция.Известиявчера в 17:01
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Политика
Зеленский может не попасть на саммит G20
МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).
Обновлено вчера в 13:02
Спорт
Российские стрелки Черноусов и Ломова выиграли золото Европейских игр
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Путин продлил продовольственное эмбарго на год
Путин продлил продовольственное эмбарго на год Продовольственное эмбарго в России продлено до конца 2020 года.
Обновлено вчера в 07:50
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Свисающая с моста под Ярославлем арматура повредила 16 машин
Арматура, свисающая с моста в Ярославской области, повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж
Абызов и Григорьева общались друг с другом с помощью жестов, так как в зале суда до начала заседания был отключен микрофон.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Бузова предложила Глушакову работу
Обновлено вчера в 23:01
Кино
Чернышов назвал Харитонова добрым и талантливым человеком
Как отметил Чернышов, Харитонов был позитивным и никогда не вступал в конфликты.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным
Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи
В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии
Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета
Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено вчера в 09:53
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Трамп рассказал, что может начать войну с Ираном без конгресса
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он обладает достаточными полномочиями для начала военных действий в отношении Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как дочь готовит ему пирог
Актер поделился свежим видео с подросшей малышкой Известный актер театра и кино Сергей Безруков является счастливым отцом семейства — от брака с режиссером Анной Матисон у него родилось двое детей: в 2016 году на свет появилась дочь Маша, а в конце 2018-го — сын Степан.
Обновлено вчера в 09:31
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Кино
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».
Обновлено в 00:04
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты
Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона
Обновлено вчера в 11:49