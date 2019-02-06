Экономика
В России создадут три генетических центра мирового уровняПарламентская газета вчера в 13:05
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах властей создать в России три генетических центра мирового уровня, передает в среду РИА «Новости».
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Вчера мы провели президиум совета по федеральной научной программе по генетике. Там есть четыре направления у нас — биобезопасность, бионезависимость; генетические технологии в медицине и генетические технологии в сельском хозяйстве, генетические технологии в промышленной микробиологии.
— Татьяна Голикова, российский политикТелеканал 360° вчера в 13:04
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