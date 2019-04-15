Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Париже горит собор Нотр-Дам де Пари
Обновлено в 16:05
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в соборе Парижской Богоматери
Информационное агентство LinePress опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлены последствия пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в столице Франции.
Обновлено в 18:12
Наука
Ученые нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра
Корейские ученые недалеко от города Чинджу нашли отпечатки лап самых мелких из известных терапод на застывшем тонком слое грязи.
Обновлено 12 апреля в 15:35
Армия и оружие
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Общество
Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара
В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Гаджеты
Разрешение нового монитора Apple составит 6240 х 2880 пикселей
По данным Джеффа Бенджамина (Jeff Benjamin), аналитика и автора известного ресурса 9to5Mac, разрешение монитора составит 6240 х 2880 пикселей, то есть, в отличие от iMac с экраном разрешением 5К, новинка окажется более вытянутой по горизонтали, более широкоформатной.
Обновлено в 08:00
Политика
Власти Канады ввели санкции против 43 граждан Венесуэлы
Напомним, что первые санкции со стороны Канады в отношении Боливарианской республики было введены в 2017 году.
Обновлено в 13:50
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский сформулировал позицию по Крыму и Донбассу
Шоумен Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов лидирующий в президентской гонке, считает Крым и Донбасс территорией Украины, "незаконно оккупированной Россией".
Обновлено в 11:28
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Политика
Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе
Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Происшествия
BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября
Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг
Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.
Обновлено в 07:36
Культура
Дни рождения
Вы — не просто Муза поэта, благодаря которой наш читатель восхищается классической поэмой «Оза» и многими лирическими стихами Андрея Вознесенского.
Обновлено в 18:28
Наука
Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона
По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.
Обновлено в 15:12
Политика
В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство
Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Здоровье
Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов
Медицинские сотрудники Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии сообщили об удивительном пациенте, который на протяжении 27 лет жил с отверстиями в челюсти и двумя болтами, которые имитировали зубные протезы.
Обновлено в 15:42
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обновлено в 17:00