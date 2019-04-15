Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Текслер: статус ТОР позволит разместить в челябинском Миассе новые автопроизводства

ТАСС15:46

В России появились семь новых ТОР

РБК10:55

Постановление от 12 апреля 2019 года №426 Создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» в Орловской области

ADVIS.ru09:59

Медведев распорядился о создании новых территорий опережающего развития

Lenta.ru09:43

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Ведомости09:39

Медведев подписал документы о создании еще семи ТОРов в России

РИА Новости09:04

Медведев подписал важный документ для челябинского губернатора Текслера

URA.Ru10:18
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Париже горит собор Нотр-Дам де Пари

Обновлено в 16:05
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Опубликовано видео последствий пожара в соборе Парижской Богоматери

Информационное агентство LinePress опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлены последствия пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в столице Франции.
Обновлено в 18:12
Наука

Ученые нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Корейские ученые недалеко от города Чинджу нашли отпечатки лап самых мелких из известных терапод на застывшем тонком слое грязи.
Обновлено 12 апреля в 15:35
Армия и оружие

В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Общество

Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара

В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено в 18:09
Музыка

На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

Обновлено в 15:15
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Гаджеты

Разрешение нового монитора Apple составит 6240 х 2880 пикселей

По данным Джеффа Бенджамина (Jeff Benjamin), аналитика и автора известного ресурса 9to5Mac, разрешение монитора составит 6240 х 2880 пикселей, то есть, в отличие от iMac с экраном разрешением 5К, новинка окажется более вытянутой по горизонтали, более широкоформатной.
Обновлено в 08:00
Политика

Власти Канады ввели санкции против 43 граждан Венесуэлы

Напомним, что первые санкции со стороны Канады в отношении Боливарианской республики было введены в 2017 году.
Обновлено в 13:50
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 15:08
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский сформулировал позицию по Крыму и Донбассу

Шоумен Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов лидирующий в президентской гонке, считает Крым и Донбасс территорией Украины, "незаконно оккупированной Россией".
Обновлено в 11:28
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Политика

Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе

Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Происшествия

BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября

Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг

Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.
Обновлено в 07:36
Культура

Дни рождения

Вы — не просто Муза поэта, благодаря которой наш читатель восхищается классической поэмой «Оза» и многими лирическими стихами Андрея Вознесенского.
Обновлено в 18:28
Наука

Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона

По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.
Обновлено в 15:12
Политика

В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство

Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Общество

В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»

В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Здоровье

Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов

Медицинские сотрудники Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии сообщили об удивительном пациенте, который на протяжении 27 лет жил с отверстиями в челюсти и двумя болтами, которые имитировали зубные протезы.
Обновлено в 15:42
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Обновлено в 17:00
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