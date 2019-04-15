Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Медведев распорядился о создании новых территорий опережающего развития

Lenta.ru09:43

В России появились семь новых ТОР

РБК10:55

Медведев подписал важный документ для челябинского губернатора Текслера

URA.Ru10:18

Текслер: статус ТОР позволит разместить в челябинском Миассе новые автопроизводства

ТАСС15:46

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Ведомости09:39

Медведев подписал документы о создании еще семи ТОРов в России

РИА Новости09:04

Постановление от 12 апреля 2019 года №426 Создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» в Орловской области

ADVIS.ru09:59
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
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Власти Франции допустили полное разрушение собора Парижской Богоматери

Обновлено в 16:53
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
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Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Спорт

Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой

Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Футбол

Болельщики «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольного клуба "Динамо" закрасили стену Цоя на Старом Арбате в Москве, нарисовав на ней символику клуба, сообщает Championat.com Болельщики пришли в центр столицы перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Прощай, блонд: Анна Семенович покрасила волосы ради роли в кино

Обновлено в 13:01
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Футбол

Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор

Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Политика

Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты

Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 17:00
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Пожарные могут не потушить возгорание в соборе Парижской Богоматери

Французские пожарные не уверены, что смогут остановить пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом 15 апреля сообщает портал Franceinfo.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Отравивший уксусом подругу житель Забайкалья получил 19 лет тюрьмы

Обновлено в 01:54
Политика

США смягчили требования к Китаю на переговорах по торговле

Администрация президента США Дональда Трампа наложила пошлины в размере 250 млрд долл. на китайские импортные товары ради того, чтобы подкрепить требование Пекину изменить свою политику, которая предусматривает субсидирование промышленности, напоминает агентство Reuters.
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Музыка

Ансамбль Карельской филармонии выступил на крыше торгового центра

Обновлено в 06:36
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В НАТО заявили о важности контактов с Россией

Командующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в своем интервью информационному агентству Asssociated Press, что даже во времена «холодной войны» НАТО и Россия понимали друг друга лучше, чем сейчас.
Обновлено в 05:41
Космос

Астронавтам отвели 15 минут на спасение в случае аварии на МКС

Обновлено в 01:23
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