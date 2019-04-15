Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм посмеялся над любовью жены к шпилькам
«Каблуки помогают мне сосредоточиться, а обувь на плоской подошве – наоборот», – уверяет дизайнер.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Политика
Стало известно, кто придет на дебаты с Порошенко вместо Зеленского
Как стало известно, представители знаменитого телеканала ICTV, в студии которого проходят съемки популярного на Украине политического ток-шоу "Свобода слова", заявили, что вместо Владимира Зеленского для участия в дебатах с Петром Порошенко придет его советник Александр Данилюк, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:17
Общество
Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.
Обновлено в 14:35
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Наука
Два китенка родились у северных гладких китов
Как сообщило недавно издание The Scientist со ссылкой на комиссию по природным ресурсам штата Флорида, еще два китенка появились на свет у северных гладких китов.
Обновлено в 12:51
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество
Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга
Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно.
Обновлено в 13:50
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Наука
Учёные из компании Илона Маска научились внедрять чипы в мозг
Группа исследователей, связанных с компанией Neuralink, которую основал Илон Маск (Elon Musk) в 2016 году, опубликовала статью с описанием системы для внедрения чипов в мозг.
Обновлено 12 апреля в 11:39
Наука
В Марианской впадине нашли бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 13 апреля в 00:26
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Общество
Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
Обновлено в 08:39
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире
Обновлено в 13:34
Авто
Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль
Объемы продаж автомобилей «Шкода» растут настолько быстро, что только за последнее десятилетие было продано около 25% от общего числа машин бренда, произведенных за 124 летнюю историю марки, с тех пор как в 1905 году основатели компании два Вацлава - Лаурин и Клемент, представили первую модель Voiturette A, - сообщает пресс-служба Skoda Auto.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06