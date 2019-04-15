Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев распорядился о создании новых территорий опережающего развития

Lenta.ru09:43

Объем инвестиций в ТОР «Алексин» в Тульской области планируется на уровне 8,8 млрд рублей

ТАСС13:25

Медведев подписал важный документ для челябинского губернатора Текслера

URA.Ru10:18

В России появились семь новых ТОР

РБК10:55

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Ведомости09:39

Медведев подписал документы о создании еще семи ТОРов в России

РИА Новости09:04

Постановление от 12 апреля 2019 года №426 Создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» в Орловской области

ADVIS.ru09:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Футбол

Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор

Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм посмеялся над любовью жены к шпилькам

«Каблуки помогают мне сосредоточиться, а обувь на плоской подошве – наоборот», – уверяет дизайнер.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Рейсовый автобус въехал в стену в Москве

Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Политика

Стало известно, кто придет на дебаты с Порошенко вместо Зеленского

Как стало известно, представители знаменитого телеканала ICTV, в студии которого проходят съемки популярного на Украине политического ток-шоу "Свобода слова", заявили, что вместо Владимира Зеленского для участия в дебатах с Петром Порошенко придет его советник Александр Данилюк, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:17
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Общество

Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»

Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.
Обновлено в 14:35
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Наука

Два китенка родились у северных гладких китов

Как сообщило недавно издание The Scientist со ссылкой на комиссию по природным ресурсам штата Флорида, еще два китенка появились на свет у северных гладких китов.
Обновлено в 12:51
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество

Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга

Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно.
Обновлено в 13:50
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Политика

Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Наука

Учёные из компании Илона Маска научились внедрять чипы в мозг

Группа исследователей, связанных с компанией Neuralink, которую основал Илон Маск (Elon Musk) в 2016 году, опубликовала статью с описанием системы для внедрения чипов в мозг.
Обновлено 12 апреля в 11:39
Наука

В Марианской впадине нашли бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 13 апреля в 00:26
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии

14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
Обновлено в 08:39
Общество

В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка

Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 13:34
Авто

Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль

Объемы продаж автомобилей «Шкода» растут настолько быстро, что только за последнее десятилетие было продано около 25% от общего числа машин бренда, произведенных за 124 летнюю историю марки, с тех пор как в 1905 году основатели компании два Вацлава - Лаурин и Клемент, представили первую модель Voiturette A, - сообщает пресс-служба Skoda Auto.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное