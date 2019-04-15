Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах
Комсомольская правда09:49
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Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Обновлено в 07:26
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Татьяна Буланова рассказала о проблемах с памятью
Исполнительница Татьяна Буланова приняла участие в программе «Жить здорово», где откровенно рассказала ведущей Елене Малышевой о проблемах с памятью.
Обновлено в 06:34
Экономика
Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах
Международная платежная система Visa начала тестировать в России системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном
Обновлено в 04:54
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации модели Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию
Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
Обновлено в 10:20
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Спорт
Ралли «Дакар» перенесли из Южной Америки в Саудовскую Аравию
С самого первого старта в 1978 году и до 2009-го гонка проходила по территории Африки и заканчивалась в столице Сенегала Дакаре.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Общество
Опубликовано видео катания Ассанжа на скейте в посольстве Эквадора
Ранее сообщалось о том, что компания WikiLeaks опубликовала видео с котом Джулиана Ассанжа, смотрящим по телевизору процесс задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Российские операторы протестировали технологию eSim
«Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.
Обновлено в 05:49
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «МегаФону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц, которые были выделены компаниям в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны.
Обновлено в 08:48
Общество
В Санкт-Петербурге закрылось рекордное количество кафе и ресторанов
Фото: iStock Аналитики связывают рекордные показатели по закрытию мест общепита в Санкт-Петербурге с высокой конкуренцией на рынке и недовольством горожан из-за размещения заведений в их домах.
Обновлено в 05:53
Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозаке
Обновлено в 10:40
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Общество
В Великобритании подросткам могут запретить ставить «лайки» в соцсетях
В Великобритании считают, что этого можно добиться с помощью запрета подросткам ставить "лайки" под понравившимися им публикациями.
Обновлено в 06:04