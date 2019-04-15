Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости вчера в 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Я подписал целый пакет решений о создании ТОРов. Это семь территорий опережающего социально-экономического развития - в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости вчера в 09:04
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В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери
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