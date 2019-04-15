Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости вчера в 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Миасс стал пятой территорией опережающего социально-экономического развития в Челябинской области
Московский Комсомолец01:54
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Суд освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Кино
Первый эпизод финала «Игры престолов» поставил два абсолютных рекорда
Сервис «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на показ «Игры престолов» в России, не выдержал 15 апреля наплыва желающих посмотреть первый эпизод финального сезона фэнтезийной эпопеи по книгам Джорджа Мартина и перестал работать.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Башнефт»
В Орджоникидзевском районе Уфы ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» площадью 140 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
Обновлено в 01:17
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика
«Газпром нефть», Газпромбанк, «ВЭБ инновации» и РВК создадут венчурный фонд на 4 млрд рублей
«Газпром нефть», Газпромбанк, «ВЭБ инновации» и РВК создадут венчурный фонд для инвестиций в технологии нефтегазовой отрасли, нефтегазохимии и энергетики, сообщают Ведомости.
Обновлено в 01:57
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Авто
На автосалоне в Шанхае представлен новый роскошный минивэн Lexus LM
Компания Lexus представила на автосалоне в Шанхае новый роскошный минивэн Lexus LM, ставший первой моделью бренда в этом типе кузова.
Обновлено в 01:41
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые откровенно рассказал об усыновлении сына
Беседа состоялась в ходе передачи «Прямой эфир». Недавно стало известно, что 26-летний сын Зверева, Сергей, был вынужден просить о помощи.
Обновлено в 02:03
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Прохожие спасли из пруда на востоке Москвы мужчину
Обновлено в 00:49
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
В больницы в Алеппо поступила новейшая медицинская техника
Современная медицинская техника, мобильные клиники и новые кареты скорой помощи поступили в сирийскую провинцию Алеппо.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено в 01:27
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Происшествия
Весь мир плакал: Мировые СМИ скорбят вместе с французами
Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал, — сообщает газета Independent.В связи с трагедией телевизионные передачи были прерваны.
Обновлено в 02:15
Общество
При переходе на цифровое ТВ обмануты десятки тысяч семей
Первая волна перехода на цифровое эфирное телевидение произошла в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа
Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:56