В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

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