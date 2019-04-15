Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах
Комсомольская правда09:49
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Происшествия
Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены
Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.
Обновлено в 19:32
Гаджеты
Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold
Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 07:48
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В «Монако» и «ПСЖ» потрясены пожаром в Соборе Парижской Богоматери
Футбольный клуб «Монако» отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:35
Гаджеты
Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android
Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
Обновлено в 07:48
Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол
Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:12
Общество
Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл
В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Начались допросы в связи с пожаром в Нотр-Даме
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора.
Обновлено в 20:14
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Финансы
Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине года
Ипотечные кредиты могут стать дешевле уже во второй половине 2019 года.
Обновлено в 11:06
Футбол
«Арсенал» победил «Уотфорд» в АПЛ
Обновлено в 16:50
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
Истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon в ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии мог впервые задействовать новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Обновлено в 17:15
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Общество
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Xiaomi выпустила велосипедный насос
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил насос для подкачки велосипедных шин MIJIA Bicycle Pump.
Обновлено в 15:22
Экономика
Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Наука
Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе
Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
Обновлено в 17:27
Футбол
Балотелли признали лучшим игроком Лиги 1 в марте
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам марта. Учредитель награды – профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:26
Политика
Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС
Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.
Обновлено в 05:39
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36