Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости вчера в 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Я подписал целый пакет решений о создании ТОРов. Это семь территорий опережающего социально-экономического развития - в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости вчера в 09:04
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Миасс стал пятой территорией опережающего социально-экономического развития в Челябинской области
Московский Комсомолец01:54
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