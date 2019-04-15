Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах
Комсомольская правда09:49
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Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
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Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о значительном увеличении заболеваемости корью в России.
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В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
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Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
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Молодым британцам запретят ставить лайки в соцсетях
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Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
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