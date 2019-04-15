В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости вчера в 09:39

Я подписал целый пакет решений о создании ТОРов. Это семь территорий опережающего социально-экономического развития - в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях.

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.

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