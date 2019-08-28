Армия и оружие
RT на русскомВ России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля
Директор по инновациям холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов рассказал о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.
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с чего всё началось
«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — приводит заявление Шибитова в интервью журналу «Вертолёты России» РИА Новости.RT на русскомвчера в 21:23
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Технологии
Telegram выпустит собственную криптовалюту
Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
Петербургский дневник вчера в 22:52
Финансы
Спрос Центробанков на золото будет сильным еще несколько лет
По данным Всемирного золотого совета, Центробанки за первые 6 месяцев 2019 года увеличили объемы золота в резервах на 374.1 тонны.
Profinance.ru вчера в 01:38
Происшествия
Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Известия вчера в 18:45
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Американскому сенатору отказали в российской визе
Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.
Ведомости 26 августа в 20:49
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Политика
В США подали иски против крупных круизных компаний, работавших с Кубой
Пять исков против трех работавших с Кубой крупных круизных компаний были зарегистрированы на территории США на основании закона Хелмса-Бёртона, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, контролирующие собственность на острове, конфискованную после революции.
ТАСС вчера в 22:29
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК вчера в 09:24
Здоровье
Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться
Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Футбол
Савин: «Матч „Кубань“ – „Томь“ в 2004 году был договорным»
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что поединок 1/16 финала Кубка России-2004/05 между "Кубанью" и "Томью" носил договорной характер.
Soccer.ru вчера в 15:26
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма вчера в 17:35
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия
Житель Арканзаса открыл стрельбу по полицейским
Житель города Уэст-Хелена (штат Арканзас, США) забаррикадировался в доме и начал стрелять по полицейским, передаёт Fox News.
REGNUM вчера в 22:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Саратове
РЕН ТВ вчера в 20:50
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия
ЕСПЧ вынес вердикт по делу Магнитского
Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека в деле аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Rambler News Service вчера в 05:45
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК вчера в 13:45
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом совместную работу над Су-57
ТВ Центр вчера в 11:34
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru 26 августа в 09:17
Теннис
Кузнецова проиграла в первом круге US Open
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова проиграла 15-летней американке в матче первого круга US Open.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Украинская армия привела в ужас американского инструктора
Утро.ru вчера в 13:40
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Армия и оружие
Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб
Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 12:35
Общество
Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»
Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
Происшествия
В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45