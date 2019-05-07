В России создадут первый атомный авианосецГазета.Ru 01:16

Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. Как отмечается, они уже включены в государственную программу вооружения.

В России создадут первый атомный авианосец

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