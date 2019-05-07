Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосецГазета.Ru 01:16
Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. Как отмечается, они уже включены в государственную программу вооружения.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:23
Происшествия
Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке
Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
Обновлено в 05:00
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Последний из выживших пассажиров «Суперджета» снял на видео работу спасателей
Пассажир, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьеве самолет "Аэрофлота", снял на видео работу спасателей и бортпроводников на месте трагедии, жертвой которой стал 41 человек.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов
6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).
Обновлено в 05:50
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Заражение ребенка гепатитом С оценили в 10 млн рублей
Рассматривалось обращение матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017 года по март 2018 года, о компенсации в виде 10 млн руб. за моральный вред.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Технологии
Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года
Запустить сервис планируется осенью 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Первый серийный Су-57 поступит в российские войска к ноябрю
По словам информированного источника, первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение ВКС России до ноября 2019 года.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России на чемпионат мира
Перед отъездом за океан с Гавриковым была достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:41
Интернет
Официально представлен новый браузер Microsoft Edge
Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium.
Обновлено в 02:11
Политика
Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео
Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27