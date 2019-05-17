Политика

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 летРоссийская газета 02:56

Специальный снайперский патрон в калибре .338 Lapua Magnum создается в России. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков. По его словам, специальный патрон предназначен для стрельбы на большие дистанции, он используется также охотниками и стрелками-спортсменами.
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В России впервые за 45 лет решили создать патрон для снайперского оружия

РБК02:57

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Российская газета02:56

Новый патрон для снайперского оружия создадут в России впервые за 45 лет

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REGNUM01:51

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

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В России впервые за 45 лет создаётся новый патрон для снайперского оружия

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