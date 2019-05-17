Политика
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 летРоссийская газета 02:56
Специальный снайперский патрон в калибре .338 Lapua Magnum создается в России. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков. По его словам, специальный патрон предназначен для стрельбы на большие дистанции, он используется также охотниками и стрелками-спортсменами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Футбол
Стал известен список претендентов на лучший гол сезона АПЛ
Английская премьер-лига назвала список номинантов, претендующих на награду за лучший гол сезона-2018/19.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
8-дюймовый планшет Huawei MediaPad M5 lite доехал до России
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Гаджеты
Intel возвращает из Китая во Вьетнам производство ряда наборов логики
Некоторое время назад Intel приняла решение сосредоточить финальные стадии производства ряда чипсетов в Китае, и конвейер вьетнамского предприятия покинули следующие продукты: Intel Q87, Intel H81, Intel C226, Intel QM87 и Intel HM86.
Обновлено в 02:00
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Религия
Иван Ургант спел песню о протестах в Екатеринбурге
Обновлено в 03:18
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Религия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске
Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:30
Происшествия
На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 3,9
"В 04:50 (время совпадает с московским) в дежурную смену поступило сообщение о том, что в 4 км южнее станицы Ессентукская на глубине 30 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,9 балла", - сказано в сообщении.
Обновлено в 03:32
Хоккей
Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»
«Ак Барс» подписал контракт с 26-летним защитником Игорем Ожигановым, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба из Казани.
Обновлено в 03:37
Культура
Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра
За свою жизнь Бэй Юймин спроектировал такие здания, как восточный корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне, небоскреб Bank of China Tower в Гонконге, Зал славы и музея рок-н-ролла в Кливленде, а также один из символов современного Парижа —знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, строительство которой завершилось в 1989 году.
Обновлено в 02:34
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено вчера в 15:55
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07