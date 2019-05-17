Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 летРоссийская газета 02:56
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось". Для реализации этой идеи нужно создать производственное оборудование, пороха, капсюли и прочее.
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Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Мавзолей Ленина будет закрыт 19 мая
"В связи с проведением на Красной площади мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены 19 мая 2019 года осуществляться не будет", - отметили в ФСО.
Обновлено в 04:53
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп с 17 мая отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив страну из списка развивающихся, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Обновлено в 05:15
Религия
Иван Ургант спел песню о протестах в Екатеринбурге
Обновлено в 03:18
Экономика
Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России
Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Авто
KIA анонсировала новые модели для российского рынка
Глава российского подразделения Kia указал, что в следующем году на местном рынке появится обновленный кроссовер, премьера которого запланирована на лето нынешнего года.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Кино
Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в фильме Мэтта Ривза
Обновлено в 01:46
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
В конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге вмешался Путин
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Театры
Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета
Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Футбол
Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»
Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
Обновлено в 04:06
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
«Годы не пощадили»: Поклонники «разнесли» постаревшую Монику Белуччи
Некоторые поклонники заметили, что дива резко постарела и теперь выглядит на свои 54 года, о чем они не преминули сообщить на просторах Сети, где буквально «разнесли» актрису.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Генк» выиграл чемпионат Бельгии
Чемпионом Бельгии сезона-2018/19 стал "Генк".
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06