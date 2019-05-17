Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 летРоссийская газета 02:56

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось". Для реализации этой идеи нужно создать производственное оборудование, пороха, капсюли и прочее.
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В России впервые за 45 лет решили создать патрон для снайперского оружия

РБК02:57

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Российская газета02:56

В России впервые за 45 лет создаётся новый патрон для снайперского оружия

RT на русском01:14

Новый патрон для снайперского оружия создаётся в России

REGNUM01:51

Новый патрон для снайперского оружия создадут в России впервые за 45 лет

Газета.Ru01:21

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Известия02:04

В ЦНИИточмаш могут создать завод по производству стрелковых боеприпасов

РИА Новости01:20
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
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