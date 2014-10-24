Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовкуРИА Новости 02:18

По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках. "Мы уже знаем, на что будет похожа новая штурмовая винтовка", — сказал гендиректор.
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Российские биатлонисты в будущем могут выступать с отечественными винтовками

Газета.Ru05:41

Российские биатлонисты могут получить отечественные патроны и винтовки в 2021 году

RT на русском05:18

В России разрабатывают перспективную штурмовую винтовку

Российская газета04:04

Новая штурмовая винтовка разрабатывается в РФ

ФАН03:15

В России началась разработка новой штурмовой винтовки

Известия03:12

Российские конструкторы разрабатывают новую винтовку

News.ru02:47

Альберт Баков: не ищем замену АК, но новую штурмовую винтовку создаем

РИА Новости03:00
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Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Наука

Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Общество

Как шоу «Голос» подрывает веру в электронную демократию

Победе была не рада, похоже, даже наставница Микеллы Светлана Лобода, которая отказалась теперь сотрудничать с проектом "Голос".
Обновлено в 08:04
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Челси» может подписать Ковачича и Игуаина, несмотря на запрет ФИФА

"Челси" может подписать контракты с полузащитником Матео Ковачичем и нападающим Гонсало Игуаином на следующий сезон, несмотря на запрет на регистрацию новых игроков, информирует goal.com.
Обновлено в 06:34
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Футбол

Касильяс объявит о завершении карьеры

Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Всех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили домой

В Уфе под домашний арест отпустили последнего обвиняемого в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 08:45
Политика

Глава чеченского спецназа ответил на санкции США

Командир чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайд Висмурадов назвал «радостной вестью» включение его в санкционный список США.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Политика

Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»

Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Политика

Порошенко забыл сообщить, что уволил своего советника Медведева

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника Олега Медведева 3 мая, однако соответствующий указ появился на сайте Порошенко спустя две недели.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что на нее напал влюбленный фанат

По словам Самбурской, в недавнем времени один «влюбленный» почитатель бросил огромный камень в ее автомобиль и испортил его, что согласно действующему законодательству расценивается исключительно как хулиганство, так как он не угрожал артистке убийством.
Обновлено в 06:36
Здоровье

О вреде некурительных табачных изделий напомнило РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) напомнило о вреде от употребления некурительных табачных изделий - насвая и снюса.
Обновлено в 08:45
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 07:48
Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 07:27
Политика

В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Интернет

В Роскачестве рассказали об уязвимости мессенджеров

Центр цифровой экспертизы Роскачества не рекомендует пользователям передавать конфиденциальную информацию через мессенджеры ни в каком виде.
Обновлено вчера в 13:55
Кино

Комик Крис Рок перезапустит франшизу «Пила»

Известный комик Крис Рок выступил сценаристом новой части франшизы «Пила».
Обновлено в 02:57
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