Армия и оружие
В России создадут новую штурмовую винтовкуРИА Новости 02:18
По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках. "Мы уже знаем, на что будет похожа новая штурмовая винтовка", — сказал гендиректор.
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Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Наука
Расшифрована загадочная рукопись Войнича
Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Общество
Как шоу «Голос» подрывает веру в электронную демократию
Победе была не рада, похоже, даже наставница Микеллы Светлана Лобода, которая отказалась теперь сотрудничать с проектом "Голос".
Обновлено в 08:04
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео
В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Челси» может подписать Ковачича и Игуаина, несмотря на запрет ФИФА
"Челси" может подписать контракты с полузащитником Матео Ковачичем и нападающим Гонсало Игуаином на следующий сезон, несмотря на запрет на регистрацию новых игроков, информирует goal.com.
Обновлено в 06:34
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Футбол
Касильяс объявит о завершении карьеры
Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Всех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили домой
В Уфе под домашний арест отпустили последнего обвиняемого в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 08:45
Политика
Глава чеченского спецназа ответил на санкции США
Командир чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайд Висмурадов назвал «радостной вестью» включение его в санкционный список США.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Политика
Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»
Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Политика
Порошенко забыл сообщить, что уволил своего советника Медведева
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника Олега Медведева 3 мая, однако соответствующий указ появился на сайте Порошенко спустя две недели.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что на нее напал влюбленный фанат
По словам Самбурской, в недавнем времени один «влюбленный» почитатель бросил огромный камень в ее автомобиль и испортил его, что согласно действующему законодательству расценивается исключительно как хулиганство, так как он не угрожал артистке убийством.
Обновлено в 06:36
Здоровье
О вреде некурительных табачных изделий напомнило РУСАДА
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) напомнило о вреде от употребления некурительных табачных изделий - насвая и снюса.
Обновлено в 08:45
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 07:48
Политика
В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Интернет
В Роскачестве рассказали об уязвимости мессенджеров
Центр цифровой экспертизы Роскачества не рекомендует пользователям передавать конфиденциальную информацию через мессенджеры ни в каком виде.
Обновлено вчера в 13:55
Кино
Комик Крис Рок перезапустит франшизу «Пила»
Известный комик Крис Рок выступил сценаристом новой части франшизы «Пила».
Обновлено в 02:57