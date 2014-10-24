Армия и оружие
В России создадут новую штурмовую винтовкуРИА Новости 02:18
По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках. "Мы уже знаем, на что будет похожа новая штурмовая винтовка", — сказал гендиректор.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:27
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика
Песков напомнил о последовательной позиции России по работе в ПАСЕ
Позиция Российской Федерации по работе своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была абсолютно исчерпывающей и последовательной.
Обновлено в 05:50
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Касильяс закончит карьеру после сезона
Голкипер Порту Икер Касильяс завершит карьеру по окончании сезона из-за перенесенного сердечного приступа, сообщает Газета.Ru со ссылкой на ABC.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
В этом году ВМС России не получат обещанную атомную подлодку «Казань», строящуюся в рамках проекта 885 М. Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «ТАСС».
Обновлено в 07:11
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Технологии
AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток»
Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.
Обновлено в 04:56
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без макияжа
Супруг певицы Нюши показал публике фотографию звездной жены без макияжа.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Общество
В администрации Пермского края начнет работать робот-чиновник
В администрации Пермского края появится новый сотрудник — робот-чиновник. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
Обновлено в 03:48
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Политика
Канцлер Австрии уверен, что проект «Северный поток — 2» реализуют
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 05:07
Политика
В Раду внесли постановление об увольнении глав Минобороны и МИД
Постановления об увольнении ряда влиятельных чиновников Украины были внесены в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Доля корпоративных продаж авто в России выросла в 1,5 раза
За последние пять лет доля автомобилей закупленных юридическими компаниями в России выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 06:17
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри после окончания сезона
«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
Обновлено в 07:11
Общество
Россияне чаще меняют работу из-за заработной платы
33% рассчитывают, что их заработная плата на новой работе увеличится на треть, 26% хотят увеличения дохода в полтора раза, 24% — в два раза, информирует телеканал «360».
Обновлено в 07:04
Хоккей
Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров
Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Политика
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, которому 17 мая исполнилось 66 лет.
Обновлено в 06:34
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04