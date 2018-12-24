Экономика

Сотовые операторы России оповестили клиентов о повышении тарифов
DP.RU
02:03

"Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 оповестили клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов о повышении тарифов из-за увеличения НДС с 1 января 2019 года. Удорожание составит около 1,6%. Об этом в понедельник, 24 декабря, пишет газета "Коммерсантъ".
DP.RU02:03
с чего всё началось

Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов

Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов ждет повышение тарифов из-за увеличения НДС. «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили об этом клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов.
Коммерсантъвчера в 16:55

Подробнее о событии

Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов из-за роста НДС

Дождь00:39

Сотовые операторы начали пересматривать тарифы из-за повышения НДС

Эхо Москвы06:00

Сотовые операторы предупредили клиентов о повышении тарифов с января

Ведомости00:33

Сотовые операторы РФ объявили о повышении тарифов из-за изменения НДС

URA.Ruвчера в 23:25

Сотовые операторы предупредили клиентов о повышении тарифов с января

Известия05:27

Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов

Коммерсантъвчера в 16:55

Мобильные операторы поднимут цены с Нового года, чтобы «отбить» повышение НДС

Царьград21 декабря в 13:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии выросло до 373

Обновлено в 09:01
Происшествия

На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Коршунов отметил, что снижение притока воды в водохранилище станции связано со сходом оползня, а не с падением метеорита.
Обновлено в 07:51
Происшествия

ФСИН подтвердила использование рабского труда в колонии Толоконниковой

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России заявила об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:53
Космос

Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»

Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Транспорт

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости

ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч.
Обновлено в 08:44
Общество

Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника

Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 05:13
Политика

Медведев сменил руководителя Росстата

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

МИД допустил переход ВСУ к боевым действиям в Донбассе

Киев для продления военного положения в ближайшие дни может начать полномасштабные боевые действиям на юго-востоке страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Москве насмерть замерз почетный член FIDE Эдуард Дубов

Почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов насмерть замерз на улице на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 06:02
Гаджеты

Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи

Обновление iOS 12.1.2 привело к появлению проблем со связью у владельцев iPhone.
Обновлено в 08:17
Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года

Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 04:15
Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Обновлено в 06:47
Спорт

Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU

Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзу свои критические замечания высказать лично.
Обновлено в 05:23
Кино

Актриса Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни

Якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни от тяжёлой болезни, информирует kp.ru.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Политика

Михаил Дмитриев обнаружил критические взгляды у граждан РФ

Михаил Дмитриев обнаружил критические взгляды у граждан РФ Впервые после 2012 года исследователи обнаружили признаки «возобновившейся модернизации массового сознания», следует из доклада, подготовленного группой исследователей во главе с экономистом, экс-главой Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым.
Обновлено в 04:14
Политика

Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России»

Одним из условий выхода в финал конкурса "Лидеры России" станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Обновлено в 08:51
Политика

В Израиле распустили парламент и назначили досрочные выборы

Правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в кнессет весной 2019 года, сообщает газета Jerusalem Post.
Обновлено в 08:49
Экономика

Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России

Начало 2019 г. будет сложным периодом для экономики России из-за внешних и внутренних факторов.
Обновлено в 08:42
Авто

«АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей автомобилей

ПАО «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустит восемь новых моделей автомобилей и девять фейслифтов, сообщает 24 декабря Автостат.
Обновлено в 06:54
Политика

Правительство России ужесточило правила хранения оружия

Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео

Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев.
Обновлено в 07:39
Футбол

Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва сообщила, что футбольный матч в СИЗО «Бутырка» между арестантами и сотрудниками ФСИН пройдёт после православного Рождества.
Обновлено в 09:19
Политика

Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой

Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Общество

В Петербурге детей судей предложили брать в школу без очереди

Дети судей, работников прокуратуры и Следственного комитета могут получить право на внеочередное зачисление в школу.
Обновлено в 09:10
Политика

В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом «Миротворец»

Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец".
Обновлено в 08:33
Общество

Вдова убитого в Турции посла вступилась за детей брянских чиновников

Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Шойгу заявил о беспрецедентной оснащённости армии современным оружием

Российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:35
ещё по теме
Главное