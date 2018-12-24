Экономика
Сотовые операторы России оповестили клиентов о повышении тарифов
Сотовые операторы России оповестили клиентов о повышении тарифовDP.RU02:03
"Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 оповестили клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов о повышении тарифов из-за увеличения НДС с 1 января 2019 года. Удорожание составит около 1,6%. Об этом в понедельник, 24 декабря, пишет газета "Коммерсантъ".
DP.RU02:03
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с чего всё началось
Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов ждет повышение тарифов из-за увеличения НДС. «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили об этом клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов.Коммерсантъвчера в 16:55
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Мобильные операторы поднимут цены с Нового года, чтобы «отбить» повышение НДС
Царьград21 декабря в 13:32
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
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Число жертв цунами в Индонезии выросло до 373
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На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае
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Транспорт
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Армия и оружие
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Происшествия
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Гаджеты
Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи
Обновление iOS 12.1.2 привело к появлению проблем со связью у владельцев iPhone.
Обновлено в 08:17
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Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года
Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 06:47
Спорт
Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU
Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзу свои критические замечания высказать лично.
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Кино
Актриса Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни
Якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни от тяжёлой болезни, информирует kp.ru.
Обновлено в 06:15
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Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Политика
Михаил Дмитриев обнаружил критические взгляды у граждан РФ
Михаил Дмитриев обнаружил критические взгляды у граждан РФ Впервые после 2012 года исследователи обнаружили признаки «возобновившейся модернизации массового сознания», следует из доклада, подготовленного группой исследователей во главе с экономистом, экс-главой Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым.
Обновлено в 04:14
Политика
Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России»
Одним из условий выхода в финал конкурса "Лидеры России" станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Обновлено в 08:51
Политика
В Израиле распустили парламент и назначили досрочные выборы
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Обновлено в 08:49
Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России
Начало 2019 г. будет сложным периодом для экономики России из-за внешних и внутренних факторов.
Обновлено в 08:42
Авто
«АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей автомобилей
ПАО «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустит восемь новых моделей автомобилей и девять фейслифтов, сообщает 24 декабря Автостат.
Обновлено в 06:54
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Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
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Происшествия
Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео
Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев.
Обновлено в 07:39
Футбол
Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва сообщила, что футбольный матч в СИЗО «Бутырка» между арестантами и сотрудниками ФСИН пройдёт после православного Рождества.
Обновлено в 09:19
Политика
Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой
Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Общество
В Петербурге детей судей предложили брать в школу без очереди
Дети судей, работников прокуратуры и Следственного комитета могут получить право на внеочередное зачисление в школу.
Обновлено в 09:10
Политика
В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом «Миротворец»
Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец".
Обновлено в 08:33
Общество
Вдова убитого в Турции посла вступилась за детей брянских чиновников
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
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Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Шойгу заявил о беспрецедентной оснащённости армии современным оружием
Российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:35