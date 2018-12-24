Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов ждет повышение тарифов из-за увеличения НДС. «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили об этом клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов.

с чего всё началось

"Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 оповестили клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов о повышении тарифов из-за увеличения НДС с 1 января 2019 года. Удорожание составит около 1,6%. Об этом в понедельник, 24 декабря, пишет газета "Коммерсантъ".

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