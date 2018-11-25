Общество
В России составили рейтинг трезвости регионов
В России составили рейтинг трезвости регионовТАСС17:39
"Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ" составляется проектом "Трезвая Россия" с 2015 года. Проект "Трезвая Россия" начал свою деятельность в 2012 году.
ТАСС17:39
с чего всё началось
Рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Итоговый балл региона рассчитывался по шести критериям. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом.Известия13:00
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Общество
Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
В Москве скончался 79-летний диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин в Instagram.
Обновлено в 19:15
Общество
В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой
В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой, обратил внимание корреспондент "Ъ".
Обновлено в 18:26
Погода
«МРСК Сибири» создала штаб по ликвидации последствий непогоды
Компания "МРСК Сибирь" (входит в состав "Россетей") создала оперативный штаб по устранению последствий шквалистого ветра с сильным снегом, которые стали причиной нарушения подачи электричества в десятки населенных пунктов в Республиках Алтай, Хакасия и Тыва, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:05
Погода
Уровень снежного покрова в Москве достиг 4 см
Высота снежного покрова в столице достигла 4 см, сообщает m24 со ссылкой на портал «Метеовести».
Обновлено в 17:59
Общество
Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы
Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».
Обновлено в 15:53
Транспорт
Такси не вписалось в статистику
В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.
Обновлено в 18:17
Общество
ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей
В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".
Обновлено в 19:11
Общество
Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку вместо «ЭКСПО-парка»
Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку и развитие деловых зон на территории, где должен был разместиться "ЭКСПО-парк".
Обновлено в 13:38
Общество
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 15:23
Общество
В Испании проходят акции против насилия над женщинами
Обновлено в 14:09
Общество
Китай введет систему оценки социального поведения граждан
Китай планирует ввести систему оценки граждан за их социальное поведение.
Обновлено в 13:38
Общество
Медведева ушла из соцсетей из-за ненависти россиян
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мыслями относительно любви и ненависти поклонников спорта в ее адрес и подчеркнула, что больше не пользуется социальными сетями.
Обновлено в 10:29
Общество
В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках
Обновлено в 14:53
Общество
Фейковые страницы губернатора Брянской области нашли в соцсетях
Правительство Брянской области обнаружило в социальных сетях фейковые страницы губернатора Александра Богомаза.
Обновлено в 12:37
Общество
На выезде из Белоруссии в ЕС застряли 1,2 тыс. большегрузов
Выезда из Белоруссии в страны Евросоюза – Польшу, Латвию и Литву – ожидают более 1,2 тыс. большегрузных автомобилей, сообщили в пресс-службе госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии.
Обновлено в 12:20