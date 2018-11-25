Общество

В России составили рейтинг трезвости регионов
ТАСС
17:39

"Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ" составляется проектом "Трезвая Россия" с 2015 года. Проект "Трезвая Россия" начал свою деятельность в 2012 году.
ТАСС17:39
с чего всё началось

В России составили рейтинг трезвости регионов

Рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Итоговый балл региона рассчитывался по шести критериям. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом.
Известия13:00

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Чечня снова возглавила рейтинг трезвости субъектов РФ

Московский Комсомолец18:22

В России составили рейтинг трезвости регионов

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«Рейтинг трезвости-2018»: где в России пьют меньше всего

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Через край: больше всего пьют на Чукотке, в Магадане и Ненецком АО

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Определены самые пьющие российские регионы

Lenta.ru14:10
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Общество

Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

В Москве скончался 79-летний диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин в Instagram.
Обновлено в 19:15
Общество

В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой

В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой, обратил внимание корреспондент "Ъ".
Обновлено в 18:26
Погода

«МРСК Сибири» создала штаб по ликвидации последствий непогоды

Компания "МРСК Сибирь" (входит в состав "Россетей") создала оперативный штаб по устранению последствий шквалистого ветра с сильным снегом, которые стали причиной нарушения подачи электричества в десятки населенных пунктов в Республиках Алтай, Хакасия и Тыва, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:05
Погода

Уровень снежного покрова в Москве достиг 4 см

Высота снежного покрова в столице достигла 4 см, сообщает m24 со ссылкой на портал «Метеовести».
Обновлено в 17:59
Общество

Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы

Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».
Обновлено в 15:53
Транспорт

Такси не вписалось в статистику

В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.
Обновлено в 18:17
Общество

ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей

В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".
Обновлено в 19:11
Общество

Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку вместо «ЭКСПО-парка»

Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку и развитие деловых зон на территории, где должен был разместиться "ЭКСПО-парк".
Обновлено в 13:38
Общество

Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства

Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 15:23
Общество

В Испании проходят акции против насилия над женщинами

Обновлено в 14:09
Общество

Китай введет систему оценки социального поведения граждан

Китай планирует ввести систему оценки граждан за их социальное поведение.
Обновлено в 13:38
Общество

Медведева ушла из соцсетей из-за ненависти россиян

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мыслями относительно любви и ненависти поклонников спорта в ее адрес и подчеркнула, что больше не пользуется социальными сетями.
Обновлено в 10:29
Общество

В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках

Обновлено в 14:53
Общество

Фейковые страницы губернатора Брянской области нашли в соцсетях

Правительство Брянской области обнаружило в социальных сетях фейковые страницы губернатора Александра Богомаза.
Обновлено в 12:37
Общество

На выезде из Белоруссии в ЕС застряли 1,2 тыс. большегрузов

Выезда из Белоруссии в страны Евросоюза – Польшу, Латвию и Литву – ожидают более 1,2 тыс. большегрузных автомобилей, сообщили в пресс-службе госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии.
Обновлено в 12:20
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