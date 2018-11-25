Общество
В России составили рейтинг трезвости регионов
В России составили рейтинг трезвости регионовИзвестия13:00
Рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Итоговый балл региона рассчитывался по шести критериям. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом.
Известия13:00
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Общество
В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой
В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой, обратил внимание корреспондент "Ъ".
Обновлено в 15:56
Общество
Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы
Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».
Обновлено в 15:53
Погода
Штормовой ветер нарушил энергоснабжение в районах Алтая и Кузбасса
Сильные порывы ветра повредили линии электропередач в нескольких районах Алтая и Кузбасса, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:54
Общество
Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства
Жена телеведущего Сергея Брилева Ирина опровергла информацию о получении британского гражданства и о покупке недвижимости в Лондоне.
Обновлено в 15:57
Погода
Уровень снежного покрова в Москве достиг 4 см
Высота снежного покрова в столице достигла 4 см, сообщает m24 со ссылкой на портал «Метеовести».
Обновлено в 13:29
Общество
ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей
В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".
Обновлено в 13:40
Общество
В Испании проходят акции против насилия над женщинами
Обновлено в 16:20
Общество
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 15:23
Общество
CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»
Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Обновлено в 13:50
Общество
В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках
Обновлено в 14:53
Общество
Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку вместо «ЭКСПО-парка»
Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку и развитие деловых зон на территории, где должен был разместиться "ЭКСПО-парк".
Обновлено в 14:20
Общество
Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы Тамбова
Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал финансовую помощь российской туристке из Тамбова Анастасии Поповой, у которой в о время отдыха в ОАЭ умерла мать.
Обновлено в 16:18
Общество
Китай введет систему оценки социального поведения граждан
Китай планирует ввести систему оценки граждан за их социальное поведение.
Обновлено в 13:38
Транспорт
Эксперты правительства рассчитали безопасность поездок на такси
Эксперты центра опирались в своей работе на данные ГИБДД России и Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2015-2017 годы.
Обновлено в 16:00
Общество
На выезде из Белоруссии в ЕС застряли 1,2 тыс. большегрузов
Выезда из Белоруссии в страны Евросоюза – Польшу, Латвию и Литву – ожидают более 1,2 тыс. большегрузных автомобилей, сообщили в пресс-службе госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии.
Обновлено в 12:20