Общество

В России составили рейтинг трезвости регионов
Известия
13:00

Рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Итоговый балл региона рассчитывался по шести критериям. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом.
Известия13:00
с чего всё началось

В России составили рейтинг трезвости регионов

По мнению авторов исследования, основными проблемами в регионах являются молодежный алкоголизм, рост преступности и высокая доля контрафакта.
Известия13:00

Подробнее о событии

Чечня в четвертый раз подряд возглавила рейтинг трезвости субъектов России

ТАСС17:39

Названы самые пьющие регионы России

РЕН ТВ17:35

«Рейтинг трезвости-2018»: где в России пьют меньше всего

Вести.Ru16:43

Северный Кавказ оказался самым трезвым регионом РФ

News.ru16:35

Эксперты назвали самые трезвые и пьющие регионы России

ФАН15:34

Через край: больше всего пьют на Чукотке, в Магадане и Ненецком АО

Известия16:01

Определены самые пьющие российские регионы

Lenta.ru14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Общество

В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой

В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой, обратил внимание корреспондент "Ъ".
Обновлено в 17:47
Общество

Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы

Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».
Обновлено в 15:53
Общество

Умер объявивший о ЧП во время августовского путча диктор

Обновлено в 17:42
Погода

«МРСК Сибири» создала штаб по ликвидации последствий непогоды

Компания "МРСК Сибирь" (входит в состав "Россетей") создала оперативный штаб по устранению последствий шквалистого ветра с сильным снегом, которые стали причиной нарушения подачи электричества в десятки населенных пунктов в Республиках Алтай, Хакасия и Тыва, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:05
Общество

Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства

Жена телеведущего Сергея Брилева Ирина опровергла информацию о получении британского гражданства и о покупке недвижимости в Лондоне.
Обновлено в 15:57
Погода

Уровень снежного покрова в Москве достиг 4 см

Высота снежного покрова в столице достигла 4 см, сообщает m24 со ссылкой на портал «Метеовести».
Обновлено в 13:29
Общество

ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей

В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".
Обновлено в 13:40
Транспорт

Такси не вписалось в статистику

В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.
Обновлено в 17:43
Общество

Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства

Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 15:23
Общество

Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку вместо «ЭКСПО-парка»

Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку и развитие деловых зон на территории, где должен был разместиться "ЭКСПО-парк".
Обновлено в 14:20
Общество

В Испании проходят акции против насилия над женщинами

Тысячи мужчин и женщин вышли на улицы Испании в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, призывая правительство предпринять активные меры для решения проблемы, сообщает издание Mundo.
Обновлено в 14:09
Общество

CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»

Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Обновлено в 13:50
Общество

В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках

В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках.
Обновлено в 14:53
Общество

Китай введет систему оценки социального поведения граждан

Китай планирует ввести систему оценки граждан за их социальное поведение.
Обновлено в 13:38
Общество

На выезде из Белоруссии в ЕС застряли 1,2 тыс. большегрузов

Выезда из Белоруссии в страны Евросоюза – Польшу, Латвию и Литву – ожидают более 1,2 тыс. большегрузных автомобилей, сообщили в пресс-службе госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии.
Обновлено в 12:20
Главное