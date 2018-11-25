По мнению авторов исследования, основными проблемами в регионах являются молодежный алкоголизм, рост преступности и высокая доля контрафакта.

с чего всё началось

Рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Итоговый балл региона рассчитывался по шести критериям. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом.

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