Экономика

В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитованияТАСС 11:10

Общий объем кредитов В целом по России наибольшие объемы кредитования, по сообщению ОКБ, традиционно наблюдаются в Москве и Московской области, где заемщики во втором квартале 2019 года взяли 1,02 млн кредитов (на 11% больше, чем годом ранее) на 412,96 млрд рублей, что на 4% больше, чем во втором квартале 2018-го.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитования

ТАСС11:10

Названы наиболее кредитно-активные регионы России во 2 квартале 2019 года

SIA.ru00:05

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

REGNUM03:34

Стали известны самые «ипотечные» регионы России

РЕН ТВ03:31

Татарстан вошел в топ-10 регионов по кредитной активности населения

Татар-информ00:26

ОКБ: во II квартале больше всего кредитов брали в Москве и Московской области

Банки.ру03:17

Краснодарский край вошел в десятку российских регионов по объему ипотечного кредитования

Кубанские новости06:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:23, Вашингтон
Технологии

Спутниковый интернет в России запрещается

Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Футбол

Беппе Маротта: «„Интер“ сделал солидное предложение по Лукаку, но не смог завершить сделку»

Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что «Интер» сделал новое предложение о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Обновлено в 15:10
Политика

Япония хочет принять участие в программе F-35

Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Хоккей

«Вегас» обменял хоккеиста Гусева в «Нью-Джерси»

Как сообщает официальный сайт «Вегаса», клуб обменял форварда Никиту Гусева в «Нью-Джерси», получив два драфт-пика 2021 года.
Обновлено в 15:08
Культура

Валерия Гергиева освистали в Германии

«Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.
Обновлено в 13:43
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Игры

Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей

Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
Обновлено в 02:31
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Эксперт оценил модернизацию ВМФ России

Обновлено в 08:41
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Здоровье

5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Принца Чарльза обвиняли в смерти леди Дианы и угрожали расправой

Как поясняет редактор журнала Majesty Ингрид Стюард, общественность считала принца виновным в смерти жены, из-за чего ему и посылали письма с угрозами расправы.
Обновлено в 09:46
Футбол

«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Обновлено в 15:06
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Экономика

Российские компании показали существенный рост финансовых результатов

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Политика

Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» по всему миру

Киев создаст всемирный русскоязычный канал.
Обновлено в 14:32
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Кино

Орландо Блум прокомментировал возможность возвращения Леголаса

Обновлено в 00:55
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Гаджеты

Google раскрыла важную функцию Pixel 4

Google на улицах американских городов тестирует новую функцию для своего будущего смартфона в лице Pixel 4. Речь идет о разблокировке устройства по лицу его владельца.
Обновлено в 14:37
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Кино

«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино

Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Иран и РФ проведут совместные военные учения

Обновлено в 14:52
Футбол

«Спартак» согласился продать Фернанду в Китай

Обновлено в 14:55
Футбол

«Оренбург» намерен подать жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев выразил недовольство работой арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего матч с «Зенитом».
Обновлено в 14:51
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Космос

В США готовятся начать добычу ископаемых из астероидов

Обновлено в 07:38
ещё по теме
Главное