Экономика
В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитованияТАСС вчера в 11:10
Общий объем кредитов В целом по России наибольшие объемы кредитования, по сообщению ОКБ, традиционно наблюдаются в Москве и Московской области, где заемщики во втором квартале 2019 года взяли 1,02 млн кредитов (на 11% больше, чем годом ранее) на 412,96 млрд рублей, что на 4% больше, чем во втором квартале 2018-го.
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Краснодарский край вошел в десятку российских регионов по объему ипотечного кредитования
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