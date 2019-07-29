Общий объем кредитов В целом по России наибольшие объемы кредитования, по сообщению ОКБ, традиционно наблюдаются в Москве и Московской области, где заемщики во втором квартале 2019 года взяли 1,02 млн кредитов (на 11% больше, чем годом ранее) на 412,96 млрд рублей, что на 4% больше, чем во втором квартале 2018-го.

В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитования

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Общество В Японии из-за жары погибли 11 человек Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.

Политика Пушков ответил на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.

Здоровье Россияне используют устаревшие лекарства Левомицетин обладает сильными побочными эффектами, поэтому медики советуют использовать современные лекарства.

Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Армия и оружие Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.

Происшествия Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Экономика Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию» Интернет-банк MYbank, который принадлежит основателю китайской корпорации Alibaba Джеку Ма, совершает революцию на рынке кредитования малого бизнеса в Китае, пишет Bloomberg.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Общество В одном из районов Забайкалья после обильных дождей обрушился мост Деревянный мост через реку Катанца обрушился в Красночикойском районе на юго-западе Забайкалья после обильных дождей и повышения уровня воды в реке.

Политика Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.

Экономика Центробанк прогнозирует рост уровня обеспеченности жильём в России Средний показатель обеспеченности жильём в России к концу 2024 года увеличится на 2,5 квадратных метра — до 27,6 квадратных метра на одного жителя страны.

Политика На Украине сравнили Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.

Наука Армянская «долина царей»: найден уникальный некрополь бронзового века Уникальные гробницы общинников, воинов, полководцев и царей, датируемые XXIV-XV веками до нашей эры могут изменить представление об истории народов и всего человечества.

Авто Контроль за поездками забайкальских чиновников могут доверить ГЛОНАСС Чиновников в Забайкальском крае могут пересадить на такси с системой ГЛОНАСС.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политика Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.