Экономика

В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитованияТАСС вчера в 11:10

Общий объем кредитов В целом по России наибольшие объемы кредитования, по сообщению ОКБ, традиционно наблюдаются в Москве и Московской области, где заемщики во втором квартале 2019 года взяли 1,02 млн кредитов (на 11% больше, чем годом ранее) на 412,96 млрд рублей, что на 4% больше, чем во втором квартале 2018-го.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитования

ТАССвчера в 11:10

Стали известны самые «ипотечные» регионы России

РЕН ТВвчера в 03:31

Краснодарский край вошел в десятку российских регионов по объему ипотечного кредитования

Кубанские новостивчера в 06:48

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

REGNUMвчера в 03:34

Москва заняла первое место в рейтинге самых «ипотечных» регионов России

News.ruвчера в 08:59

Татарстан вошел в топ-10 регионов по кредитной активности населения

Татар-информвчера в 00:26

ОКБ: во II квартале больше всего кредитов брали в Москве и Московской области

Банки.рувчера в 03:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 00:36, Вашингтон
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

Обновлено вчера в 14:38
Общество

В Японии из-за жары погибли 11 человек

Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Пушков ответил на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.
Обновлено вчера в 23:39
Здоровье

Россияне используют устаревшие лекарства

Левомицетин обладает сильными побочными эффектами, поэтому медики советуют использовать современные лекарства.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Происшествия

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено вчера в 10:04
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

Обновлено вчера в 19:06
Общество

Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже

Обновлено вчера в 23:35
Экономика

Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию»

Интернет-банк MYbank, который принадлежит основателю китайской корпорации Alibaba Джеку Ма, совершает революцию на рынке кредитования малого бизнеса в Китае, пишет Bloomberg.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Политика

Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым

Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено вчера в 10:14
Общество

В одном из районов Забайкалья после обильных дождей обрушился мост

Деревянный мост через реку Катанца обрушился в Красночикойском районе на юго-западе Забайкалья после обильных дождей и повышения уровня воды в реке.
Обновлено в 00:18
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве

По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Обновлено в 00:20
Здоровье

В Курганской области зарегистрирован случай энтеровирусного менингита

В Курганской области зарегистрирован случай энтеровирусного менингита.
Обновлено вчера в 03:55
Экономика

Центробанк прогнозирует рост уровня обеспеченности жильём в России

Средний показатель обеспеченности жильём в России к концу 2024 года увеличится на 2,5 квадратных метра — до 27,6 квадратных метра на одного жителя страны.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Наука

Армянская «долина царей»: найден уникальный некрополь бронзового века

Уникальные гробницы общинников, воинов, полководцев и царей, датируемые XXIV-XV веками до нашей эры могут изменить представление об истории народов и всего человечества.
Обновлено 27 июля в 10:14
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено вчера в 19:03
Авто

Контроль за поездками забайкальских чиновников могут доверить ГЛОНАСС

Чиновников в Забайкальском крае могут пересадить на такси с системой ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:20
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с 37-летием

Актриса Елизавета Боярская в понедельник, 29 июля, выложила милый пост в Instagram, в котором поздравила своего супруга, Максима Матвеева, с 37-летием.
Обновлено вчера в 12:17
Главное