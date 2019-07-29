Экономика
В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитованияТАСС 11:10
Общий объем кредитов В целом по России наибольшие объемы кредитования, по сообщению ОКБ, традиционно наблюдаются в Москве и Московской области, где заемщики во втором квартале 2019 года взяли 1,02 млн кредитов (на 11% больше, чем годом ранее) на 412,96 млрд рублей, что на 4% больше, чем во втором квартале 2018-го.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Происшествия
«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом
Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Автоспорт
Марко заявил, что не будет убирать Гасли из «Ред Булл» до конца сезона
По словам Марко, Пьер Гасли всё равно завершит нынешний сезон в составе главной команды «Ред Булл».
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Авто
УАЗ представил «Патриот» с «автоматом»
Фото: Евгений Костин Пока "автомат" Punch Powerglide 6L50 останется уделом "Патриота", позднее он появится на "Пикапе" и УАЗ "Профи".
Обновлено в 07:41
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
У хозяйки собачьего притона в Саратове изъяли ребенка
Полиция Саратова отреагировала на публикацию в «КП-Саратов» о собачьем притоне на улице Железнодорожная, где живет маленькая девочка.
Обновлено вчера в 06:48
Гаджеты
Процессору Ryzen 9 3900X отключили SMT и проверили, как это скажется на производительности
Появятся ли позже модели без поддержки SMT, неясно, но специалисты ресурса TechSpot решили проверить, какова будет производительность в этом случае.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Общество
«Ужас»: российские звезды отреагировали на лесные пожары в Сибири
Дым от лесных пожаров чувствуют в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Алтае, и даже соседнем Казахстане.
Обновлено в 12:19
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Один из сотрудников российского автомобильного гиганта АВТОВАЗ сделал первые фото обновленной Лады Весты.
Обновлено в 06:14
Общество
Жара и солнце вернутся в Петербург в августе
Главный синоптик Северной столице успокоил горожан В понедельник, 29 июля, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал предварительный прогноз погоды на последний месяц лета.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон
По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Космос
Станция «Хаябуса-2» прислала подробные снимки астероида Рюгу
Повторное сближение с астероидом произошло утром 11 июля 2019 года, когда станция «Хаябуса-2» собрала пробы грунта из свежего кратера.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05