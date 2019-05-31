Общество
В России сократят новогодние каникулыГазета.Ru 02:29
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета". По данным газеты, жители страны будут отдыхать в январе по "техническим причинам" всего восемь дней: с 1 по 8 января.
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с чего всё началось
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.Российская газета00:00
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Политика
Путин присвоил имена аэропортам
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Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
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Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
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Происшествия
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Политика
Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур
На границе России и Китая прошла торжественная церемония соединения двух половин автомобильного моста через реку Амур, передает ТАСС.
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Политика
ООН: Ассанж подвергается в тюрьме психологическим пыткам
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Культура
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Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
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Общество
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки
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Обновлено в 06:52
Авто
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Обновлено в 09:53
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У актера Юрия Соломина умерла супруга
«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.
Обновлено в 08:18
Наука
В хранилищах музея обнаружили три новых вида ракообразных
Исследователи из Северо-Западного университета ЮАР открыли три новых вида ракообразных-эктопаразитов рода Elthusa.
Обновлено в 06:33
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Общество
У Кремля задержали активиста с плакатом «Против системы Станиславского»
В апреле Никульшину, Ершова и Максима Карнаухова задержали по пути на церемонию "Золотая маска".
Обновлено в 06:44
Технологии
Канал Мэддисона на Twitch заблокировали
После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Авто
Новый гиперкар Lotus Type 130 анонсировали тизером
Британская компания готовится представить свой новый гиперкар Lotus Type 130, премьера которого состоится 16 июля этого года.
Обновлено в 07:22
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
Обновлено в 09:05
Общество
Половина россиян не одобрила необычные имена для детей
Почти половина россиян (47%) отрицательно относится к необычным именам для детей.
Обновлено в 08:35
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе
Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе. Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях.
Обновлено в 09:08
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Интернет
В Подмосковье запустили сервис информирования о движении машин скорой помощи
Если обратившийся за помощью не может назвать адрес, его местонахождение система определит автоматически.
Обновлено в 07:47
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Общество
Васильева назвала преимущество «шестидневки» в школах
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что школы могут самостоятельно выбирать между пятидневной и шестидневной учебной неделей.
Обновлено в 06:25
Общество
Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов
После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.
Обновлено в 08:57
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19