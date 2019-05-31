В России сократят новогодние каникулыГазета.Ru 02:29

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

с чего всё началось

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