Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетовИзвестия вчера в 18:54

В России сворачивается развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го.
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Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов

Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. «Известия» ознакомились с документом.
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РЕН ТВвчера в 19:51

В России сократилось развитие гипермаркетов

Известиявчера в 18:54
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