Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетовИзвестия вчера в 18:54

В России сворачивается развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го.
Читать в источнике
с чего всё началось

Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов

Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Россияне стали реже закупаться впрок

Lenta.ru05:53

Ритейлеры отказываться от гипермаркетов в пользу магазинов у дома

Комсомольская правда04:31

Ретейлеры в России сворачивают развитие гипермаркетов из-за снижения спроса

РЕН ТВвчера в 19:51

Гипермаркеты проиграли войну магазинам «у дома»

URA.Ruвчера в 22:15

«Магазины у дома» обошли по популярности гипермаркеты в России

REGNUMвчера в 20:14

СМИ: сети сворачивают развитие гипермаркетов из-за неохоты россиян закупаться впрок

Znak.com03:36

В России сократилось развитие гипермаркетов

Известиявчера в 18:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Энергетика

Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млн

Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн.
Обновлено в 07:00
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Российская певица заявила о неспособности прожить на сто тысяч в месяц

Обновлено в 06:13
Космос

Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос

Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Футбол

ЦСКА подтвердил переход Ткачева в тульский «Арсенал»

Обновлено в 05:41
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область из-за паводка

Обновлено в 06:34
Происшествия

В Италии взорвали мост спустя год после его частичного обрушения

В итальянской Генуе взорвали мост, который частично обрушился после сильных дождей в августе 2018 года.
Обновлено в 05:34
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика

Меркель вновь стало плохо накануне саммита G20

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за последнее время почувствовала недомогание на официальной встрече.
Обновлено вчера в 03:43
Экономика

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери

Обновлено вчера в 07:05
Авто

Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре

По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Политика

Крым подсчитал упущенную выгоду за украинский период

Госсовет Крыма оценил упущенную выгоду за время нахождения полуострова в составе Украины в 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 06:26
Происшествия

СК задержал топ-менеджера «Рольфа»

Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Хоккей

Хоккеист Андрей Миронов примет участие в шоу с Ольгой Бузовой

Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой.
Обновлено в 05:00
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Гаджеты

Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9

Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Авто

Audi проводит тесты новой версии A5 Sportback

A5 Sportback Spy не получила революционных изменений, однако у обновленной модели появился модифицированный передний бампер, новые воздухозаборники, пересмотренная решетка радиатора и иной формы головная оптика.
Обновлено в 00:04
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Футбол

Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА на турнире в Австрии

Накануне в первом матче турнира "Ростов" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для изучения спутника Сатурна Титана

Директор ведомства Джеймс Брайденстайн сообщил, что NASA отправит на спутник Сатурна — Титан — космический аппарат Dragonfly («Стрекоза»).
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Мантуров анонсировал испытания самолета МС-21 с российским двигателем

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, когда начнутся испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 05:42
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное