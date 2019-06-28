Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетовИзвестия вчера в 18:54
В России сворачивается развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го.
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Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:02
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
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«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
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Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
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Старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению рассказал, что количество подписчиков Apple Music преодолело отметку в 60 млн.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
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Общество
Телеканал «Россия-1» отменил выпуск Малахова про сестер Хачатурян
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Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
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Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево
Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года
Обновлено в 07:31
Политика
Топилин объяснил снижение рождаемости на Северном Кавказе
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил, что снижение рождаемости на Северном Кавказе может быть связано с изменением менталитета.
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Общество
Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом
Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Происшествия
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В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
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Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
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Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
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Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
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Синоптики назвали срок окончания дождей в Москве
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В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
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Медведев подтвердил факт переговоров с «Сочи» по игрокам «Зенита»
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В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
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Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
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Армия и оружие
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53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58