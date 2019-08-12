Экономика
В России сократилось количество госкомпанийREGNUM 04:17
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний. Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последние три года их число уменьшилось на 9%.
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с чего всё началось
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.РБК01:29
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Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила рыбалки
Обновлено 09 августа в 19:37
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Авто
Китайский автоконцерн перестал производить автомобили в России
Специалисты полагают, что автоконцер Changan не уйдет с российского производства совсем, а продолжит искать нового партнера на территории России, так как китайская компания заинтересована в российском авторынке.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Тело мужчины обнаружили в чехле для спортинвентаря на севере Москвы
Тело неизвестного мужчины, спрятанное в чехле для спортивного инвентаря, обнаружили в гаражном комплексе на севере Москвы.
Обновлено в 05:21
Общество
Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги
Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Футбол
ЦСКА отказался от услуг Натхо. Игрок продолжит карьеру в Турции
Как стало известно Sport24, бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с наибольшей вероятностью продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Турции.
Обновлено в 04:15
Хоккей
Бывшая жена Никиты Зайцева хочет отсудить треть его дохода
Бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита хочет отсудить треть дохода спортсмена, информирует телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:49
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Культура
Звезды мирового балета выступят на фестивале в декорациях древнего Херсонеса
Фестиваль оперы и балета "Херсонес" проходит по заказу правительства Севастополя при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Названа зарплата астронавтов в NASA
Названа зарплата астронавтов в NASA По словам Скотта Келли, совершившего годовую экспедицию на МКС, астронавтам также выплачивают страховку, больничный и отпуск.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей
Обновлено 10 августа в 13:44
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Политика
Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия
Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:37
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Общество
В ПФР рассказали о влиянии времени учебы на размер пенсии
В пенсионный стаж включают только периоды, когда за работника платились взносы в ПФР.
Обновлено в 04:16
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Космос
«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
Обновлено в 05:14
Футбол
На «Ахмат-Арене» диктор оскорбил главного арбитра матча со «Спартаком»
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
«Арсенал» представил третий комплект формы. Она синего цвета
«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Основной цвет комплекта – синий.
Обновлено в 04:59
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10