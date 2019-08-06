Общество
В России сократилось число убийств и покушений на убийствоРИА Новости 07:34
По данным ГП РФ, аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 до 11 361).
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с чего всё началось
Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.РИА Новости07:34
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Политика
Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Максим Виторган увез возлюбленную Нино Нинидзе на отдых в Грецию
Не успев окончательно забыть отношения с бывшей супругой Ксенией Собчак, актер Максим Виторган отправился на отдых со своей новой пассией – молодой звездой российского кинематографа Нино Ниндзе.
Обновлено в 09:00
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 08:13
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Культура
Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации
Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
ВВС Польши могут полностью прекратить эксплуатацию МИГ-29, полеты которых и так запрещены с 4 марта этого года после аварии самолета данного типа.
Обновлено в 09:13
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России
Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Футбол
Стали известны возможные соперники «Зенита» по Кубку России
«Зенит» узнал своих потенциальных соперников в 1/16 финала Кубка России.
Обновлено в 05:16
Интернет
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует нововведение — отключение лайков под постами. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.
Обновлено в 08:33
Финансы
Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях
По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%
Авиабилеты из России за границу с 7 августа подорожают на 2%. Об этом говорится в сообщении сервиса Tutu.ru, поступившем в РБК.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту»
На игру проданы все 35 074 билета. Матч «Краснодар» — «Порту» состоится 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Путину рассказали об уловке российских спортсменов на Олимпиаде-2018
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал президенту страны Владимиру Путину, что на Олимпиаде в Южной Корее, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, у каждого на внутренней стороне пиджака был пришит флаг и слова «Россия в моем сердце».
Обновлено в 08:12
Кино
«Мумий Тролль» записали саунтрек к аниме «Мобильный воин Гандам»
Рок-группа «Мумий Тролль» записали саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 08:53