Экономика
В России сократилось число убийств и покушений на убийствоРИА Новости 07:34
По данным ГП РФ, аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 до 11 361).
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с чего всё началось
Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.РИА Новости07:34
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Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков
Комсомольская правда10:04
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