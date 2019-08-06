Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.

с чего всё началось

По данным ГП РФ, аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 до 11 361).

В России сократилось число убийств и покушений на убийство

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