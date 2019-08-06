Происшествия

В России сократилось число убийствRambler News Service 08:37

Количество убийств и покушений на убийства за последние полгода снизилось на всей территории России на 6,5%, свидетельствуют представленные Генпрокуратурой РФ статистические данные.
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Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков

Комсомольская правда10:04

В 2019 году в РФ сократилось число убийств и покушений на убийство

Аргументы и Факты08:52

В России сократилось число убийств и покушений на убийство

РИА Новости07:34

Генпрокуратура: в России снижается число убийств

Петербургский дневник08:09

В Томской области возросло количество изнасилований

Московский Комсомолец07:56

Генпрокуратура России отмечает устойчивый тренд на снижение числа убийств в стране

ТАСС07:55

В России снизилось число убийств и покушений, — Генпрокуратура

РЕН ТВ08:09
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Происшествия

Наркобарона нашли мертвым в тюрьме после попытки побега в маске дочери

Обновлено в 18:02
Происшествия

На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек

На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Космос

Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал

Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии

Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие

В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боевую готовность под Мариуполем

Обновлено в 16:34
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Обновлено в 10:18
Футбол

Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
Обновлено в 19:21
Здоровье

Врач объяснил недостатки инициативы о продаже алкоголя с 21 года

Напомним, законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесён в Госдуму 23 июля. В Минэкономразвития и Минфине отказались его поддерживать.
Обновлено в 12:54
Политика

В отличие от японских правых Абэ не хочет прерывать диалог с Путиным

По словам представителя японского правительства, лидерам России и Японии необходимо провести личную встречу, так как есть некие «проблемы между двумя странами».
Обновлено вчера в 03:31
Космос

Возможно, Израиль случайно начал колонизацию Луны тихоходками

Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
Обновлено в 08:17
Технологии

Российский водородный самолет представят на МАКС-2019

Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:00
Наука

Ученые создали максимально точную карту движения льдов Антарктиды

В результаты ученые создали карту, которая показывает движение льда до 20 сантиметров в год и охватывает более чем 70 процентов территории Антарктиды.
Обновлено в 07:59
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

Обновлено в 19:54
Общество

В России создадут недорогой аналог шведской бронестали

"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
Обновлено в 08:41
Политика

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено вчера в 15:11
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Футбол

СМИ: Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул клуб

Глава селекционной службы московского футбольного клуба «Спартак» Александр Аверьянов покинул свою должность.
Обновлено в 17:59
Космос

Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:19
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика

Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал пуски ракет в КНДР предупреждением для США

Обновлено в 18:54
Происшествия

В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения

Обновлено в 11:41
Политика

Долг Украины перед СНГ превысил 300 млн рублей

Размер задолженности со стороны Украины перед СНГ превысил отметку в 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в МИД РФ, пишут "Известия".
Обновлено в 19:54
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