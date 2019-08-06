Происшествия
В России сократилось число убийствRambler News Service 08:37
Количество убийств и покушений на убийства за последние полгода снизилось на всей территории России на 6,5%, свидетельствуют представленные Генпрокуратурой РФ статистические данные.
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Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков
Комсомольская правда10:04
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Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии
Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.
Обновлено в 18:25
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Футбол
Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
Обновлено в 19:21
Здоровье
Врач объяснил недостатки инициативы о продаже алкоголя с 21 года
Напомним, законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесён в Госдуму 23 июля. В Минэкономразвития и Минфине отказались его поддерживать.
Обновлено в 12:54
Политика
В отличие от японских правых Абэ не хочет прерывать диалог с Путиным
По словам представителя японского правительства, лидерам России и Японии необходимо провести личную встречу, так как есть некие «проблемы между двумя странами».
Обновлено вчера в 03:31
Космос
Возможно, Израиль случайно начал колонизацию Луны тихоходками
Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
Обновлено в 08:17
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:00
Наука
Ученые создали максимально точную карту движения льдов Антарктиды
В результаты ученые создали карту, которая показывает движение льда до 20 сантиметров в год и охватывает более чем 70 процентов территории Антарктиды.
Обновлено в 07:59
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено в 19:54
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
Обновлено в 08:41
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Футбол
СМИ: Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул клуб
Глава селекционной службы московского футбольного клуба «Спартак» Александр Аверьянов покинул свою должность.
Обновлено в 17:59
Космос
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:19
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Политика
Долг Украины перед СНГ превысил 300 млн рублей
Размер задолженности со стороны Украины перед СНГ превысил отметку в 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в МИД РФ, пишут "Известия".
Обновлено в 19:54