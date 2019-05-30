Общество

В России сократилось число непьющих людейИзвестия 04:22

В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя. Если в 2018 году непьющими себя называли 40% жителей страны, то сейчас таковых набралось 33%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 мая на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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