Экономика
В России уменьшилось число госкомпанийАБН 05:32
«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тысяч в 2016-м до 59,6 тысяч на 1 января 2019 года», — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Если учитывать компании с госучастием и АО с долей государства, то снижение составит 30%.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.РБК01:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено в 09:58
Экономика
Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.
Обновлено в 10:34
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Теннис
Медведев впервые поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, поднялся в опубликованном 12 августа обновленном рейтинге ATP на восьмое место, что является лучшим результатом 23-летнего теннисиста в карьере.
Обновлено в 02:41
Политика
Кремль сообщил о переносе встречи Путина с Алиевым и Роухани
Встречу на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесли на более поздний срок.
Обновлено в 09:47
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский назначил нового главу Житомирской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину
20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Экономика
Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в I полугодии снизилась на 16,4%
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,73 миллиарда рублей, а EBITDA снизилась на 17,6% в годовом выражении, до 22,094 миллиарда, следует из сообщения компании.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Сарове похоронили погибших сотрудников ядерного центра
Обновлено в 08:34
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Подмосковье во время сортировки мусора нашли тело младенца
Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца на конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Финансы
ING указывает на повышенный риск укрепления доллара до 67 рублей
До конца третьего квартала ожидается повышение изменчивости курса рубля по отношению к доллару, при этом риски для диапазона 63 — 67 рублей за единицу американской валюты смещены в сторону достижения его верхней границы.
Обновлено в 09:25
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, на который жаловались дети
Обновлено в 06:51
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Группа неизвестных напала на сотрудников Росгвардии в Ульяновске
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения группы лиц на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошёл в Ульяновске.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40