Экономика
В России сократилось число госкомпанийМосковский Комсомолец 04:02
В России сократилось число компаний с государственным участием, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.РБК01:29
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Наука
Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Политика
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено в 09:14
Футбол
На стадионе во Львове прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено в 03:50
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Футбол
Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник сборной Голландии, «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 13:34
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах
Обновлено в 09:19
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Единоборства
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
Руис и Джошуа провели первый бой 1 июня 2019 года.
Обновлено в 12:59
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов
Обновлено в 14:10
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Футбол
Луческу назвал интерес «Динамо» слухами
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета".
Обновлено в 11:50
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
«Маунтфилд» разгромил «Амур» со счетом 7:0
В матче мемориала Збынека Куши "Маунтфилд" выиграл у "Амура" со счетом 7:0.
Обновлено в 14:28
Здоровье
Полезна ли сауна для волгоградцев после тренировок и фитнеса
Обновлено в 12:57