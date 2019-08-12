Экономика

В России сократилось число госкомпанийМосковский Комсомолец 04:02

В России сократилось число компаний с государственным участием, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось

В России стало меньше госкомпаний

Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
РБК01:29

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И правильно делает. Назван плюс сокращения компаний с госучастием

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URA.Ru04:04

В России сократилось число госкомпаний

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В России сокращается число госкомпаний

Коммерсантъ06:23

В России сократилось число госкомпаний

Газета.Ru03:59

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Lenta.ru03:14

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РБК01:29
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