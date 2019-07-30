Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В России ожидается резкий рост урожая, пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По сравнению с прошлым годом урожай в российских теплицах увеличится на 40 процентов. Это позволит сохранить низкие цены на овощи вплоть до начала декабря, считает глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий.

В России сохранятся низкие цены на овощи

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