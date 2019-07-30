Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощиLenta.ru вчера в 22:03
В России ожидается резкий рост урожая, пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По сравнению с прошлым годом урожай в российских теплицах увеличится на 40 процентов. Это позволит сохранить низкие цены на овощи вплоть до начала декабря, считает глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий.
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с чего всё началось
Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.Известиявчера в 17:01
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Стала известны сумма вложений Австрии в «Северный поток – 2»
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Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
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Обновлено вчера в 20:52
Футбол
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"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
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В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
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Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
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В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
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В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
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В Горелово произошел пожар в фитнес-клубе
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